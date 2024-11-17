Uzungöl'de HES direnişi sürüyor

Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, hidroelektrik santral (HES) projesine karşı başlayan direniş, 15 gündür devam ediyor. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bu süreçte yurttaşların yanında olarak onlara destek verdi. Suiçmez, direniş alanında yaptığı ziyaret sırasında, projenin iptali için yetkililere çağrıda bulundu.

Suiçmez, Uzungöl'de vatandaşların 15 gündür süren direnişinin önemine dikkat çekti. \"Burada direnişin sembolü haline gelmiş bir kedimiz var. 'Direniş' adıyla anılan bu kedinin bile mücadelesine destek verdiği bir ortamda, yetkililerin buradaki sesi duyması gerekiyor\" dedi.

CHP'li vekil, Uzungöl'ün sadece Trabzon'un değil, tüm dünyanın önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayarak, HES projesinin burada hayata geçirilmemesi gerektiğini belirtti. \"Vatandaşlarımız, soğuk hava ve yağmura rağmen burada nöbet tutmaya devam ediyor. Yetkililere bir kez daha sesleniyorum, Uzungöl’de HES projesi kesinlikle olmamalı,\" ifadeleriyle duyduğu endişeleri dile getirdi.

Yurttaşların HES projesine karşı sürdürdüğü direniş, çeşitli toplum kesimlerinden destek buluyor. Yaşam savunucuları ve yerel sanatçılar, direniş alanında toplanarak yurttaşlara moral veriyor. Geçtiğimiz günlerde, ünlü Karadeniz sanatçısı Seyfettin Çakıral ve piyanist Erol Akyüz, direnişçilerin yanında yer alarak türkü söylediler ve onlara destek verdiler.