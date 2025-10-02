Uzunköprü'de 2'si çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Uzunköprü'de 2'si çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında 2 çocuk olduğu öğrenildi.

YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında 2 çocuk olduğu öğrenildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eski köyü civarında denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde, Türkiye'ye yasal olmayan yollarla giriş yapan düzensiz göçmen grubu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 düzensiz göçmen, sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bölgede göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.

Son Haberler
Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması!
Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması!
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Ankara'da iki ilçeye su verilmeyecek
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Dere yatağında ölü bulundu: 5 gündür kayıptı!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!
Motosikletle tehlike saçan sürücü Biga’da enselendi!