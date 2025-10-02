Uzunköprü'de 2'si çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı

YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında 2 çocuk olduğu öğrenildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eski köyü civarında denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde, Türkiye'ye yasal olmayan yollarla giriş yapan düzensiz göçmen grubu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 düzensiz göçmen, sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bölgede göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.