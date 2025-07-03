Vacheron Constantin yeni modeliyle saat severleri mest etti

Dünyaca ünlü saat markası Vacheron Constantin, Les Cabinotiers koleksiyonuna özel ürettiği yeni modelini tanıttı. “Temporis Duo Grand Complication Openface” adını taşıyan bu eşsiz saat, dakika tekrarlayıcı, çift saniye kronograf ve tourbillon düzenleyici gibi üç üst düzey komplikasyonu bir araya getiriyor. Bu karmaşık mekanizmalar, genellikle cep saatlerinde görülürken, markanın mühendislik başarısı sayesinde bileğe taşındı.

2022’de geliştirilen ilk versiyonunun ardından, yeni modelde 2757 S kalibresi yer alıyor. İzokronizmayı artırmak için küresel zemberek kullanılan bu yapı, yaklaşık 700 bileşenden oluşuyor. Saatin tourbillon kafesi, markanın simgesi olan Malta haçından ilham alıyor. Açık işlenmiş safir kadranı sayesinde iç mekanizması net şekilde görülebiliyor.

İncelik sağlamak için dişlilerde titanyum, kronograf ibrelerinde alüminyum ve bazı parçalarda silikon tercih edilmiş. Tüm bu detaylar, saatin 50 saatlik güç rezervine katkı sunuyor. Sadece tek adet üretilen bu modelin fiyatı talep üzerine açıklanıyor.