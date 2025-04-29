'Vagon Sahne' sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. iş birliğinde "Devlet Tiyatroları Vagon Sahne" projesi hayata geçiriliyor. Devlet Tiyatroları tarafından 2008 yılında başlatılan "Tiyatro Her Yerde" projesinin bir devamı niteliğinde olan proje, tiyatroyu büyük salonların ötesine taşıyarak Anadolu'nun farklı köşelerine ulaştırmayı hedefliyor.

Adana Devlet Tiyatrosu'nun yürütücülüğünü üstlendiği proje, Devlet Tiyatroları'nın sanatın erişilebilirliğini artırma vizyonunun bir parçası olarak tasarlandı. DT tarafından 2009 yılında hayata geçirilen ve Ankara'dan Stuttgart'a uzanan "Tiyatro Şark Ekspresi" projesinden esinlenildi. Sanatın meydanlara, köylere ve çocukların dünyasına ulaştırılması hedeflenirken, Vagon Sahne, Türkiye'nin en batısından en doğusuna uzanacak 4 bin 796 kilometrelik bir güzergahta sanatseverlerle buluşacak.

11 FARKLI İL VE İLÇEDE 22 TEMSİL

Vagon Sahne'nin yolculuğu, 5 Mayıs Pazartesi saat 19.30'da Ankara Garı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Açılış gecesinde "Misafir" adlı oyun sahnelenecek ve temsilin ardından tiyatro vagonu Anadolu'daki duraklarına doğru hareket edecek. Projeyle; Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka gibi 11 il ve ilçede toplam 22 temsil gerçekleştirilecek. Turne süresince Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı 2 oyun sahnelenecek. Vagon Sahne'de saat 13.00'te çocuk oyunu "Masal Treni" ve saat 19.00'da yetişkinler için "Misafir" adlı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.