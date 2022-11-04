﻿Vah İngiltere vah. Vah Bahçeli vah

Londra'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu adım adım izlerken ilk fırsatta bir supermarkete uğradım ki Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin, "Avrupa'da yokluk" iddialarını yerinde göreyim.

Fotoroman gibi olacak ama boş (!) market rafları işte böyleydi:

Asgari ücretleri 2 bin 245 sterlin olan İngilizlerin haline çok acıdım boş rafları görünce dedim ki;

-Vah İngiltere vah…

Sabah yazımı hazırlarken enflasyon rakamları da peş peşe geldi.

-ENAG: Yıllık yüzde 185.34

-TÜİK: Yıllık yüzde 85,51

Bu kadar hata kadı kızında da olur. Muhalefet TÜİK'e kızmasın.

-Çünkü sadece "1" gibi bir rakam hatası var…

İngiltere'de aynı dönemde yıllık enflasyon sadece yüzde 8,7 iken Londra'dan Türkiye'deki enflasyona bakınca dedim ki;

-Vah Türkiye'm vah…

Değerli okurlarım,

Saraylı Adalet Bakanı ve AKP heyeti anayasa değişikliğini birlikte yapmak için HDP'yi ziyaret edip Meclis'te destek istediler.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'ye ağır eleştirileri aklıma geliverdi:

-"Milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz. Vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı kaldırılmalı.

HDP'nin kapatılması, Anayasa Mahkemesi'nin görevidir.

-CHP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demektir…''

Bugün bu cümlenizi şöyle kurar mısın Dr. Devlet Bahçeli?

-AKP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demektir

Saray Hükümetinin ve AKP'nizin yarattığı bu defolu durumu nasıl yorumlayacaksınız.

Mahir Ünal'ın görevinden affını istemesini belki sineye çekebilirsiniz ama AKP ile HDP'nin uyumu, MHP'nin desteği ile anayasa değişikliği yapmayı nasıl sineye çekeceksiniz Devlet Bahçeli?

Hatırlıyorum da 6 partinin lideri yuvarlak masada toplanınca dediniz ki;

-"Yuvarlak masada tek ayak olur. O da HDP'dir. HDP gizli ortaktır…"

Sayın Bahçeli peşinen söyleyeyim, kızmak, darılmak, saldırtmak yok ama...

HDP ile birlikte anayasa değişikliğine nasıl imza atacağınızı lütfen açıklar mısınız?

-Vah Bahçeli vah…

Değerli okurlarım,

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının yarattığı ekonomik krizi ile,

MHP+BBP+Vatan Partisi+HDP'nin iş birliği ile yapacağı anayasa değişikliği krizini şöyle değerlendiriyorum:

-Denize düşen yılana sarılır…

Cumhur İttifakı AKP iktidarının çökmesi sonucu çok büyük oy kaybına uğruyor.

Erdoğan'ın bu açığı kapatmak için önünde tek bir yol kaldı:

-HDP'yi Cumhur İttifakı'na almak…

Yaklaşık yüzde 10'un üzerinde seçmeni olan HDP Cumhur İttifakı'na katılırsa Erdoğan'ın yeniden seçilme imkânı doğar.

Bu sayede Meclis'te AKP, MHP ve HDP oyları ile 360 barajı aşılır:

-14 Mayıs'ta erken seçim kararı alınır.

-Erdoğan'a 3. kez aday olma şansı doğar.

Erdoğan siyasi matematiği ve siyaset sosyolojisini iyi bilir.

-HDP'yi Cumhur İttifakı'na katar.

-Bahçeli bu ittifaka nasıl bakar?

Bahçeli karşı çıkarsa MHP ayrılabilir.

Erdoğan yüzde 5 kaybeder, yüzde 10 kazanır…

Bir sorum da canlı yayınlarda şu sözü söyleyenlere:

-"HDP terör örgütüdür. 6'lı masanın parçasıdır…"

Morardınız mı?

NOT: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli görüşmeleri Türkiye'nin bu gündemi nedeniyle yarına kaldı…