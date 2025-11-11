CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; bu yıl “Toprakta tarih, sofrada tat, sokakta neşe” sloganıyla dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Vahap Seçer siyasetin sıcak gündem başlıklarına dair soruları cevaplandırdı.

Vahap Seçer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan 2’nci açılım sürecinde DEM ile iktidarın yakınlaşmasına ve Anayasa değişikliklerine değindi.

"AK PARTİ’NİN ADAYINI DESTEKLEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Seçer, DEM Parti seçmeninin önümüzdeki seçimlerde partisine büyük oranda sadık kalacağının altını çizerek, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde de DEM seçmeninin, AK Parti’nin adayını desteklemeyeceğini düşünüyorum. Dikkat edin, Erdoğan’ı demedim. Anayasaya göre Erdoğan zaten aday olamaz. Anayasa değişikliğine gitmeleri de uzak ihtimal. Büyük ihtimal parlamentodan çıkacak seçim kararı” dedi.

ŞİMDİ KONUŞMAMAK İYİDİR

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adayı tartışmalarına da değinen Seçer, “Ben aynı noktadayım. Her kimi aday yapacaksak şimdi konuşmamak iyidir. ‘Erken seçim ihtimali var mı?’ diye sorarsanız ben de ‘var’ desem o zaman konuşalım. Ama ben erken seçim ihtimali de görmüyorum” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN NE GEREKİYOR

Cumhurbaşkanının daha önce iki defa aday olup seçildiği ve Anayasa m.101/2’nin ikinci cümlesinde yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü ve bu hükümde yer alan “en fazla iki defa” ibaresi sebebiyle yeniden, yani üçüncü kez seçilemeyeceği biliniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da 2014, 2018 ve 2023 seçimine girerek kazanmıştı.

Erdoğan, 2028 seçimleri için ise “Bu seçim benim için bir final. Bu seçim yasaların verdiği yetkiyle katıldığım son seçimim” demişti. Ancak, Anayasaya göre Erdoğan, aday olamıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Erdoğan’a 2028 seçimlerinde son kez adaylık yolu açılmasını savunduğunu söylemişti. Meclis’in alacağı bir 'erken seçim' kararıyla Erdoğan’ın yolu açılabiliyor.

Erdoğan'ın adaylığı için ise 400 vekil gerekiyor. Şu anda DEM'in desteğiyle sayı 386'ya ulaşıyor.