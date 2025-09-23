Vahim iddia! Fenerbahçeli futbolcular maçtan hemen önce gazeteciye seçimi sormuş

Fenerbahçe'de pazar günü yapılan başkanlık seçimini Sadettin Saran kazandı. Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

Genel kurulda oy sayımı devam ederken, Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkmıştı.

Futbol Arena'dan Sercan Hamzaoğlu, seçimin futbolcuları da etkilediğini ve 2 futbolcunun maç öncesinde kendisini aradığını söyledi.

Hamzaoğlu, "Futbolcular seçimden ister istemez etkilendi. Maçın başlamasına 20 dakika kala Fenerbahçeli 2 tane futbolcu bana mesaj attı, 'Abi başkanlık seçimi nasıl gidiyor' diye. Bir tanesi ilk 11 oynuyordu. Bu kadar futbolcuları etkileyen bir sürece girdik" dedi.

"YABANCILAR ÖDEMELERİ ALABİLİR MİYİZ DİYE SORMUŞ"

Yabancı futbolcuların ödemelerle ilgili Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'le konuştuğunu belirten Hamzaoğlu, "Maçtan sonra birçok yabancı futbolcu, 'Biz bu kontratları yaptık ama çok zengin ve güçlü bir başkanla kimsenin Fenerbahçe'den alacağı kalmadı şeklinde anlatıldı. Şimdi sorun yaşar mıyız?' diye Devin Özek'e sormuşlar. Bana gelen bu. Onlar da 'Sorun yok, burası Fenerbahçe, gelen başkan da ödeyecektir' demiş" ifadelerini kullandı.