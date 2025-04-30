Vahşeti yaşayan 2 yaşındaki bebek hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alındı.

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

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Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

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SAĞLIKÇILAR BEBEĞİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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Kapanan sağ gözünden acil ameliyat olmasına karar verilen bebek, çektiği acı nedeniyle gözyaşı dökerken, onu kucağına alan hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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