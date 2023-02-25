Süper Lig'in eski yıldızı eşine bakın neler yapmış. Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor formaları giyen eski futbolcu Welliton'a, eski eşi Rafaela Carvalho tarafından flaş suçlamalar yapıldı.

Carvalho'nun paylaşımları, dünya basınında büyük yer buldu.

EŞİNE 6 YIL BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI

Carvalho, Welliton'un kendisine 6 yıl boyunca belli aralıklarla şiddet uyguladığını iddia eden bir video paylaştı.

Videoda şiddete uğradığını, tehdit ve takip edildiğini ifade eden Rafaela Carvalho, gittikleri her yerde bu durumla karşılaştığını söyledi.

''SUSMAYIN''

Welliton'un eski eşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Tüm hikayem burada! Dünyanın dört bir yanından birçok kadın yardım çığlığı atıyor. Ben de yaşadıklarımı burada paylaşmaya karar verdim. Kolay bir durum değil. Bu bir kadın cinayeti hikayesi değil ama durumun üstesinden geldiğimi gösteren bir anı. Benimle aynı şeyleri yaşayan tüm kadınları kucaklıyorum. Keşke her birinizi misafir edebilseydim. SUSMAYIN!"

Diğer taraftan Welliton için tehdit, fiziksel ve psikolojik şiddet ile işkence olmak üzere dört ayrı suçtan iddianame hazırlandığı kaydedildi.

BREZİLYA BASININA KONUŞTU

Rafaela Carvalho, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Carvalho "Uzun yıllardır bu böyle. Brezilya'da, yurt dışında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde... Her yerde bana şiddet uyguladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşarken, kadınlara adalet sağlanmadığı için daha da fazla şiddete maruz kaldım. Pasaportumu, cep telefonumu ve paramı saklıyordu. Brezilyalı arkadaşlarımın evine kaçmayı başarmıştım. Welliton bana yumruk ve tekme atıyor, sürekli işkence uyguluyordu. Ayrılmak istediğimdeise tehdit edildim. Bu yüzden polisten koruma istedim." sözlerine yer verdi.

WELLITON KARİYERİ

Welliton futbolculuk kariyerinde Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu dışında Spartak Moskova, Gremio, Sao Paulo ile Celta Vigo gibi takımların formasını da terletti. 388 maçta 167 gol - 58 asistlik bir performans sergiledi.

Welliton, son olarak Brezilya'nın Novorizontino takımında oynadıktan sonra 14 Ocak 2023'te kariyerini noktaladı.