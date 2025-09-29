Vahşi cinayette sır perdesi aralandı!

Kadın cinayetleri durmak bilmiyor. Yeni kadın cinayeti haberi Aksaray’dan geldi. Yabancı uyruklu Z.E.’den uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingirle girdiği evde genç kadını boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

ÖZBEKİSTAN’DA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin 17 Eylül’de genç kadınla eve girdiğini, 1 gün sonra yalnız başına evden ayrıldığını tespit etti.

'BENİ KULLANIYORDU, ONU SEVİYORDUM'

A.S. Özbekistan’da yakaladı. Sorgusunda suçunu itiraf eden şüphelinin 'Beni kullanıyordu, beni kandırıyordu, ben onu seviyordum' dediği öğrenildi. A.S. sorgusunda genç kadının kendisinden şantaj yoluyla para istediğini de öne sürdü.

Öte yandan vatandaşlar yetkililerden kadın cinayetlerinde katillere "emsal teşkil edecek" 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.

