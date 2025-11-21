Olay, İstanbul'un tarihi bir sur duvarı kenarında çekilen provokatif fotoğraflarla zirveye ulaştı. Yetkililer, nefret söylemi ve kamu vicdanını yaralayan paylaşımlara karşı harekete geçti.

Sonbaharında İstanbul'un gölgesinde başlayan bir korku hikayesiyle başladı. 25 yaşındaki Semih Çelik, "sapkın" olarak nitelendirilen bir profil çizerek, aralarında genç kadınların da bulunduğu en az üç kişiyi acımasızca katletti.

Cinayetler, Çelik'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı şifreli mesajlar ve kurbanlara yönelik tacizlerle önceden planlanmıştı. İlk kurban, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Y., bir parkta boğularak öldürüldü. Çelik, cesedin yanına "Neredesin?" yazılı bir not bırakmıştı.

İkinci cinayet, 22 yaşındaki Ayşe K.'ya karşı işlendiç Çelik, onu terk edilmiş bir binaya çekerek bıçakladı.

Üçüncü kurban ise 17 yaşındaki lise öğrencisi Deniz T. oldu; ceset, sur duvarlarının dibinde bulundu. Polis kayıtlarına göre, Çelik cinayetlerden sonra X'te "av" temalı paylaşımlar yaparak alay ediyordu.

Tutuklandıktan sonra mahkemede "Onlar benim eserim" diyerek pişmanlık belirtmedi. Dava süreci, kadın hakları aktivistlerini ayağa kaldırdı; #SemihÇelikAdalet etiketi milyonlarca kez kullanıldı. Ancak asıl skandal, bu cinayetlerin üzerinden aylar geçtikten sonra patlak verdi.

Haskoloğlu'nun bugün saat 13:23'te paylaştığı iki fotoğrafta, İstanbul'un ikonik sur duvarı (muhtemelen Yedikule veya Topkapı semtinde) kenarında yatan genç bir erkek dikkat çekti.

Siyah deri ceket, kot pantolon ve mor filtreli yüz ifadesiyle poz veren şahıs, bir elini telefonuna götürmüş, diğerini alnına dayamış halde yattığı görüldü.

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

19 yaşındaki Semih Çelik, "sapkın" olarak nitelendirilen bir profil çizerek, aralarında genç kadınların da bulunduğu iki kişiyi acımasızca katletti.

Cinayetler, Çelik'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı şifreli mesajlar ve kurbanlara yönelik tacizlerle önceden planlanmıştı. İlk kurban, 19 yaşındaki Ayşenur Halil oldu.

Çelik, onu Eyüpsultan'daki evine çağırdı ve saat 15.30 civarında boğazını keserek vahşice öldürdü. Kasaplık mesleğinin getirdiği beceriyle kullandığı 5'li bıçak seti, cesedin parçalanmasında da rol oynadı.

Cinayetten hemen sonra Çelik, ikinci kurbanı İkbal Uzuner'i (19) Edirnekapı Surları'na davet etti. Saat 16.00 sıralarında surların burçlarına çıkan çift, gizli bir odada yaklaşık 4 saat geçirdi.

Çelik, burada Uzuner'e bıçakla saldırdı, onu öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırdı ve başını surlardan aşağı attı. Tanıklar, kurbanların çığlıklarını duyduklarını ancak müdahale etmediklerini itiraf etti.

Çelik, bu dehşet verici eylemlerin ardından boğazına ip geçirerek surlardan atlayıp intihar etti.