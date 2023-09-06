Vaiz Voleybol Milli Takımı'nı hedef gösterince cemaat camiyi terk etti

Zonguldak Merkez Ulu Cami’de dün kılınan öğle namazı öncesinde cemaate vaaz veren İl Vaizi Ali Koblay, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yönelik ayrımcı sözleri sonrası cemaatin bir kısmı namazı kılmadan camiyi terk etti.

Vaiz Koblay, sporcuların şortlarını kastederek, "Zafere giden yolda her şey mübah değildir, kıyafetleri 'dinen sakıncalıdır." dedi.

Bu sözler cemaatin tepkisini çekti.

Vaiz Ali Koblay’a tepki gösterenlerden Ekrem Güllüdağ, "Siz Kuran kurslarında erkek çocuklara tecavüz edilirken burada konuştunuz mu da Voleybol Milli Takımı hakkında konuşuyorsunuz" dedi.

Cemaatten bir başka kişi de "Neymiş sakıncalı olan hocam açıkla da bilelim" ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, "Kendisiyle görüşüp ikaz ettim. Çok üzgün olduğunu söyledi. Her kim olursa olsun ötekileştiren ifadeler kullanması doğru değil. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Anayasa'nın 136'ncı maddesinde de belirtildiği gibi laiklik çerçevesinde her türlü siyasi düşünce dışında kalmak zorundayız. Milletimizin gururu olmuş, milli sporcularımız hakkında yani hedef gösterilerek böyle bir konuşma yapılması kabul edilmez." sözlerini sarf etti.