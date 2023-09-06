Vaiz Voleybol Milli Takımı'nı hedef gösterince cemaat camiyi terk etti

Zonguldak Merkez Ulu Cami'de Vaiz Ali Koblay, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yönelik ayrımcı ifadeler kullanınca cemaatin tepkisiyle karşılaştı. Cemaat, Koblay'ın ifadeleri sonrası camiyi terk etti.

Vaiz Voleybol Milli Takımı'nı hedef gösterince cemaat camiyi terk etti

Zonguldak Merkez Ulu Cami’de dün kılınan öğle namazı öncesinde cemaate vaaz veren İl Vaizi Ali Koblay, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yönelik ayrımcı sözleri sonrası cemaatin bir kısmı namazı kılmadan camiyi terk etti.

Vaiz Koblay, sporcuların şortlarını kastederek, "Zafere giden yolda her şey mübah değildir, kıyafetleri 'dinen sakıncalıdır." dedi.

Bu sözler cemaatin tepkisini çekti.

Vaiz Ali Koblay’a tepki gösterenlerden Ekrem Güllüdağ, "Siz Kuran kurslarında erkek çocuklara tecavüz edilirken burada konuştunuz mu da Voleybol Milli Takımı hakkında konuşuyorsunuz" dedi.

Cemaatten bir başka kişi de "Neymiş sakıncalı olan hocam açıkla da bilelim" ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, "Kendisiyle görüşüp ikaz ettim. Çok üzgün olduğunu söyledi. Her kim olursa olsun ötekileştiren ifadeler kullanması doğru değil. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Anayasa'nın 136'ncı maddesinde de belirtildiği gibi laiklik çerçevesinde her türlü siyasi düşünce dışında kalmak zorundayız. Milletimizin gururu olmuş, milli sporcularımız hakkında yani hedef gösterilerek böyle bir konuşma yapılması kabul edilmez." sözlerini sarf etti.

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
'Kısmetse Olur' yarışmacıları Nişantaşı’ndaki bir kafede tekme tokat birbirlerine girdi Yaşam
'Kısmetse Olur' yarışmacıları Nişantaşı’ndaki bir kafede tekme tokat birbirlerine girdi
Kütahya’da çeşmelerden arsenikli su akıyor. “İnsanlarımız burada zehir içiyor desem azdır” Yaşam
Kütahya’da çeşmelerden arsenikli su akıyor. “İnsanlarımız burada zehir içiyor desem azdır”
Cenazede silahlı kavga: 1 yaralı Güncel
Cenazede silahlı kavga: 1 yaralı
Kırklareli’ndeki sel afetinde doktor Selman Bağışlar ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı detay ortaya çıktı Güncel
Kırklareli’ndeki sel afetinde doktor Selman Bağışlar ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı detay ortaya çıktı
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler Spor
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Sahnede yeni yaşını kutlayan Beyonce'nin elbisesi tam 600 saatte yapıldı Magazin
Sahnede yeni yaşını kutlayan Beyonce'nin elbisesi tam 600 saatte yapıldı