9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Keşan ilçesinde, devlet hastanesinden aldığı hastaların Edirne’ye sevkini sağlayan ambulans, dönüş yolunda kaza yaptı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 06:34
Takip Et

Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
+
Aa
-

Edirne’nin Keşan ilçesinden aldığı hastaları Edirne il merkezinde bulunan hastaneye sevkini sağladıktan sonra Keşan’a dönen ambulans, dönüş yolunda Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kavacık girişinde bulunan kavşakta kontrolsüz bir şekilde çıkış yapmaya çalışan araca çarpan ambulans, çarpmanın etkisiyle savrularak orta refüje çıkıp, yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan meslektaşları ve vatandaşlara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Jandarma ve polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
1
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
3
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
4
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
5
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın Davutoğlu planı: Sırlar ortaya çıktı
6
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın Davutoğlu planı: Sırlar ortaya çıktı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın Davutoğlu planı: Sırlar ortaya çıktı
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
7
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Süleyman Soylu Uyuşturucu satıcısını bulduğunuzda bacaklarını kırın demişti. Soylu'nun bazı adamlarla hatıra fotoğraflarını paylaştılar
﻿Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklama
﻿Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklama
﻿Tayyip Talha Sanuç'tan flaş açıklama
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿Tekirdağ Saray Belediyesi işçi alacak
﻿Tekirdağ Saray Belediyesi işçi alacak
﻿Tekirdağ Saray Belediyesi işçi alacak
﻿Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.