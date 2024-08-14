Vakalar patladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Vakalar patladı

ABD'de 5-9 yaşlarında görülen parvovirüs vakalarının yüzde 40 arttığı açıklandı.

The Hill'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, "parvovirüs" (B19 isimli DNA virüsünün yol açtığı, özellikle 5-15 yaş aralığındaki çocukların yanaklarında parlak kırmızı döküntülere neden olan viral hastalık) oranında yüksek artış gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, son iki yıldır hastalığın görülme oranında artış gözlemlendiği ve yılın başından bu yana 5-9 yaşlarındaki çocuklarda ortaya çıkan vakaların, yüzde 40 arttığı vurgulandı.

Solunum yoluyla vücuda giren damlacıklarla bulaşan bu virüsün çoğunlukla ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi hafif belirtiler gösterdiği aktarılan açıklamada, ancak bağışıklık sistemi sorunları veya kronik kan hastalıkları olan insanlarda sorun oluşturacağı kaydedildi.

Virüse karşı henüz bir aşının geliştirilmediği vurgulanan açıklamada, hastalığa karşı temkinli olunması uyarısı yapıldı.

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