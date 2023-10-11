VAKFIKEBİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

VAKFIKEBİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, HAMZALI Mahalle/Köy, ev bahçesi Mevkii, 118 Ada, 8 Parsel,üzerinde 3 bina vardır.

1. BİNA : mahalle yolunun batısında eğimli bir arazide yer alır. bodrum katı yarım kat ahır ve odunluk, üst zemin kat ise öskan edilir konumda, pencere doğramaları pevc, dış kapısı ahşap olarak yapılmıış, çatısı ve çatı örtüsü yoktur.

2. YAPI : 1.binanın güneyinde yer alır. tek katlı altı odunluk, pencereler pvc doğrama şeklinde yapılmış, dış boyası olup bozulmuş, eskimiş durumd, çatısı ve vörtüsü yoktur. camları kırık iskan halinde olmayan bir bina durumundadır.

3. BİNA : ilk iki binanın en güneyinde yer alır. bu binaya ekli olarak yapılan ve hayvan yemlerinin depolandığı ikikatlı merek mevcuttur. bina dış duvarları briket olarak inşa edilmiştir. pencere doğramaları ahşa ve eskimiş konumdadır. çatısı mevcut olu eski çinkon ile örtülüdür. alt katı aynı şekilde dış duvarları briket, dış kapısı ve pencere doğramaları ahşap, mutfak olarak kullanılan bir konumdadır.

Adresi : Hamzalı Mahallesi Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON

Yüzölçümü : 17.012,29 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.043.181,71 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, HAMZALI Mahalle/Köy, okul yanı bahçe Mevkii, 110 Ada, 30 Parsel, taşınmazın tamamı fındıklık vasfındadır.

Adresi : Hamzalı Mahallesi, Okul Yanı Bahçe Mevkii Vakfıkebir / TRABZON

Yüzölçümü : 6.875,30 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 749.407,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:32

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, ÇELEBİ Mahalle/Köy, ORTA MAHALLE Mevkii, 115 Ada, 5 Parsel, taşınmazın tamamı çalılık vasfındadır.

Adresi : Çelebi Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii Vakfıkebir / TRABZON

Yüzölçümü : 9.299,96 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.011.945,64 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:52