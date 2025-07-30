Vakıf üniversite ücretleri 1,5 milyonu aştı

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde vakıf üniversiteleri, yeni dönem ücretlerini açıklamaya başladı. Açıklanan rakamlar ise hem öğrencileri hem velileri şaşırttı.

NTV'nin haberine göre, birçok vakıf üniversitesinde lisans bölümleri 500 bin TL'den başlarken, bazı bölümlerde ücretler 1,5 milyon TL’yi aşıyor.

TIP FAKÜLTELERİ ZİRVEDE

Tüm üniversiteler arasında en yüksek ücretler, her yıl olduğu gibi yine tıp fakültelerinde görülüyor. Bazı vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi için istenen ücret, yıllık bazda 1 milyon 600 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik gibi bölümlerde de 700 bin TL’yi geçen ücretlerle karşılaşmak mümkün.

ÜCRET ARTIŞLARI ENFLASYONA BAĞLANDI

Vakıf üniversiteleri yönetimleri, ücret belirlemelerinde enflasyon oranlarını ve eğitim kalitesine yapılan yatırımları gerekçe gösteriyor. Ancak aileler için durum her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Yıllık öğrenim ücretlerinin neredeyse bir daire fiyatına ulaşması, üniversite eğitiminin erişilebilirliğini sorgulatıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ AĞUSTOS’TA

Üniversite adaylarını ilgilendiren tercih süreci 1 Ağustos 2025’te başlayacak ve 13 Ağustos 2025’te sona erecek. Adaylar bu süre zarfında hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında tercih yapacak. Ancak açıklanan ücretler, vakıf üniversitelerini tercih etmeyi düşünen birçok aday için caydırıcı olabilir.