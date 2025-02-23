Vakıfbank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu son buldu

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Her adımda barışa koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 377 sporcunun katılımıyla yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Maratonun başladığı anlarda etkisini gösteren kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen güzergahta koşan bazı sporcuların, kardan korunabilmek için yanlarında bulunan poşet ve giysileri kullandıkları görüldü.

Yarı maratonda erkeklerde Ömer Amaçtan 1.04.53'lük süresiyle birinci, Murat Emektar 1.04.55 ile ikinci, Ayetullah Aslanhan ise 1.04.55'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda da Bahar Yıldırım 1.13.18 ile birinciliği, Nursena Çeto 1.13.26'lık süresiyle ikinciliği, Sümeyye Erol da 1.14.06'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon kapsamında düzenlenen çeyrek maratonda da erkeklerde Ramazan Baştuğ ile kadınlarda Urkuş Işık birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, AA muhabirine, maratona 3 binin üzerinde katılımcının başvurduğunu söyledi.

Kar yağışına rağmen katılımın yüksek olduğunu dile getiren Karadağ, "Yurt dışından 21 ülkeden gelen sporcular var. Ülkemizden de çok sayıda elit atletin katıldığı bir yarı maraton. Bu organizasyon sebebiyle özellikle Trabzon Valiliğine ve Trabzon Büyükşehir Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Trabzon Yarı Maratonu'nun, İstanbul Maratonu'ndan sonra Türkiye'de en uzun süredir aralıksız yapılan yarı maraton olduğunu vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Düzenleyenlere çok teşekkür etmekle beraber bize bu havada emek veren başta güvenlik güçleri olmak üzere ve tüm hakemlere çok teşekkür ediyoruz. Katılan sporculara başarılar diliyoruz. İnşallah bunu sonsuza kadar devam ettiririz ve önümüzdeki yıl ve yıllarda da bunu tam maratona çevirme durumumuz var. Atletizm Federasyonu olarak her türlü desteği vermekteyiz vermeye devam edeceğiz."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise spor şehri olarak güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade ederek, "Çok önemli bir organizasyon, spor şehrine yakışır bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon'un kurtuluşu adına yapılan bir yarış. 1980 yılından beri aralıksız devam ediyor. İnşallah nice yüzyıllar bu yarış devam eder." diye konuştu.