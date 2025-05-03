Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde finali kaçırdı

Kaynak: İHA
Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde finali kaçırdı

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’da Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşan Vakıfbank, 3-0 mağlup olarak finali kaçırdı

VakıfBank, İstanbul'da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 25-12, 25-19, 25-21 setlerle 3-0 mağlup oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI YARIN

Sarı-siyahlılar yarın saat 16.00'da İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımıyla üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Bernard Valentar, Sonja Simonovska
VakıfBank: Bosetti, Yuan, Cansu, markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L) (Frantti, Derya, Sıla)

Scandicci: Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (L) (Kotikova, Ribechi, Graziani)

Setler: 12-25, 19-25, 21-25

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