VakıfBank, Fenerbahçe'yi bir kez daha devirdi

Kaynak: İHA
VakıfBank, Fenerbahçe'yi bir kez daha devirdi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe Medicana Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında VakıfBank’a 3-1 mağlup oldu ve seride 2-0 geriye düştü.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşacağı serinin üçüncü karşılaşması 22 Nisan Salı günü yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE 1 VAKIFBANK 3

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Stysiak, Meliha İsmailoğlu Diken)

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Frantti)

Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 23-25

Süre: 121 dakika (29, 31, 29, 32)

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