VakıfBank, Kendall Kipp ile yollarını ayırdı

Kaynak: AA
VakıfBank, Kendall Kipp ile yollarını ayırdı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

VakıfBank sezonun sona ermesinin ardından kadrosunda değişim çalışmalarına başladı. Sarı-siyahlı kulüpten ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp ile yollarını ayırdı.

VakıfBank’tan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde geçirdiği süre sona eren Kendall Kipp'e veda ediyoruz. Kaldığı süre boyunca profesyonelliği, enerjisi ve takımı önceleyen tutumuyla kulüpteki herkes üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Kendall'a katkıları için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine sağlık ve başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ta Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kipp, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılmıştı.

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