VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe uzatma peşinde

Kaynak: AA
VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe uzatma peşinde

Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

VAKIFBANK ŞAMPİYON OLABİLİR

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

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