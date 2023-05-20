Vakıfbank Avrupa şampiyonu!

2023 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcilerimiz Vakıfbank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Mutlu sona ulaşan ekip, 3-1'lik skorla Vakıfbank oldu.

Vakıfbank Avrupa şampiyonu!

Temsilcilerimiz Vakıfbank ile Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Vakıfbank üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Alpitour Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini VakıfBank 27-25 kazandı.

İkinci sette de etkili olan Vakıfbank, seti 25-17 üstünlükle kapattı.

Üçüncü sette Eczacıbaşı, 25-17 kazanarak durumu 3-1'e getirdi.

Dördüncü seti VakıfBank 25-17 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

SET SONUÇLARI:

1.set sonucu: 27-25

1.set sonucu: 25-17

3. set sonucu: 23-25

4. set sonucu: 25-17

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