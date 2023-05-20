Vakıfbank Avrupa şampiyonu!

Temsilcilerimiz Vakıfbank ile Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Vakıfbank üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Alpitour Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini VakıfBank 27-25 kazandı.
İkinci sette de etkili olan Vakıfbank, seti 25-17 üstünlükle kapattı.
Üçüncü sette Eczacıbaşı, 25-17 kazanarak durumu 3-1'e getirdi.
Dördüncü seti VakıfBank 25-17 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.
SET SONUÇLARI:
1.set sonucu: 27-25
1.set sonucu: 25-17
3. set sonucu: 23-25
4. set sonucu: 25-17