VakıfBank yıldız voleybolcuyu resmen açıkladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 sezonundan bu yana Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan Boskovic, yeni sezon itibarıyla VakıfBank'ta forma giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu, VakıfBank'a kupalar kazanmak için geldiğini belirterek, "En başından beri voleybolun sevdiğim bir spor olduğunu biliyordum. Sahada kendimi çok iyi hissediyordum. Bu spora başladıktan birkaç yıl sonra da profesyonel oldum. Bu yüzden 10 yıldan fazladır hayalimi yaşıyorum. Birçok harika antrenör ve oyuncuyla aynı tutkuyla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım ilerde daha fazlasını verebilirim" ifadelerini kullandı.

#IKnow this ambition!



Welcome to VakıfBank, Tijana Boskovic⚡ pic.twitter.com/MgFQcQXMFy