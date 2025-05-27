VakıfBank yıldız voleybolcuyu resmen açıkladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 sezonundan bu yana Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan Boskovic, yeni sezon itibarıyla VakıfBank'ta forma giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu, VakıfBank'a kupalar kazanmak için geldiğini belirterek, "En başından beri voleybolun sevdiğim bir spor olduğunu biliyordum. Sahada kendimi çok iyi hissediyordum. Bu spora başladıktan birkaç yıl sonra da profesyonel oldum. Bu yüzden 10 yıldan fazladır hayalimi yaşıyorum. Birçok harika antrenör ve oyuncuyla aynı tutkuyla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım ilerde daha fazlasını verebilirim" ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Boskovic, şunları kaydetti:

"Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Harika bir başantrenör ve oyuncu grubu ile çalışacağım için heyecanlıyım. Birlikte güzel başarılar elde edebileceğimize inanıyorum. Bu kulüp şimdiden pek çok kupa kazandı. Umarım katkılarımla ve performansımla daha da fazlasını kazanırız. Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak. Umarım gelecek yıl eğlenceli anılarımız olur. Oyuncu olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelecek yıl taraftarların desteğini bekliyorum. Gelecek sezon görüşmek üzere."

OLİMPİYATLARDA İKİ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

Tijana Boskovic, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı.

Kariyerine Bosna Hersek'in ZOK Hercegovac takımının altyapısında başlayan Sırp oyuncu, ardından ZOK Partizan Vizura forması giydi

Tecrübeli voleybolcu, 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2018 CEV Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası ve 2022 Dünya Şampiyonası organizasyonlarının en değerli oyuncusu seçildi.

2017, 2018 ve 2019'da CEV'de yılın voleybolcusu seçilen Boskovic, bunun yanı sıra 2017 FIVB Dünya Grand Prix'si, 2016, 2017, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2018-2019 Sultanlar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en iyi pasör çaprazı seçildi. 28 yaşındaki oyuncu, ayrıca 2018 ve 2019'da Sırbistan'da yılın kadın sporcusu oldu.

Tijana Boskovic, Sırbistan Milli Takımı ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası, 2022 Dünya Şampiyonası ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı. Olimpiyatlarda iki kez kürsüye çıkan Sırp pasör çaprazı, 2016 Rio'da gümüş madalya alırken, 2020 Tokyo'da da bronz madalyanın sahibi oldu.

2013-2014 sezonunda Sırbistan şampiyonu olan Boskovic, 2013 ve 2014'te Sırbistan Süper Kupa'yı kazandı. Deneyimli oyuncu, 2016 FIVB Dünya Kulüpler Kupası, 2018 CEV Kupası, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 2019 Kupa Voley, 2019 Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası ve 2022 CEV Kupası şampiyonlukları da yaşadı.