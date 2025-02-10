VakıfBank’a rekorlar kırdıran Guedetti takımın başında 20 sene kalacak

VakıfBank Spor Kulübü, 2008’den bu yana takımın başında bulunan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2025-26, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında da sarı siyahlıların başarısı için mücadele etmeye devam edecek İtalyan başantrenör, VakıfBank’ta toplam 20 yıl çalışmış olacak. Elde ettiği şampiyonluklarla Türk voleybol tarihine adını altın harflerle yazdıran Guidetti, görev süresiyle de ulaşılması zor bir başarı hikayesine imza atacak.

VakıfBank Spor Kulübü, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı antrenörlerinden biri olarak kabul edilen Giovanni Guidetti ile sözleşmesini yeniledi. 2008 yılından bu yana VakıfBank’ın başında bulunan İtalyan başantrenör, 3 yıllık yeni sözleşmesiyle 2025-26, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında sarı siyahlıları çalıştırmaya devam edecek ve toplam görev süresi 20 yıla ulaşmış olacak.

VAKIFBANK İLE 28 KUPA KAZANDI

Giovanni Guidetti, Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank ile Türkiye, Avrupa ve dünya çapındaki turnuvalarda toplamda 28 şampiyonluk yaşadı. VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 6 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023) şampiyonluğu elde eden Guidetti, Türkiye’de ise 7 Sultanlar Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022), 6 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023) ve 5 Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) zaferi yakaladı.

GUINNESS WORLD RECORDS’A 3 KEZ GİRDİ

VakıfBank, Giovanni Guidetti’nin başantrenörlüğü döneminde adını 3 kez Guinness World Records’a yazdırdı. 23 Ekim 2012’den 22 Ocak 2014’e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak “Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımıö olarak Guinness'e ilk kez giren sarı-siyahlılar, 2020’ye kadar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3 kez şampiyon olarak ve bu organizasyonu en çok kazanan takım unvanıyla Guinness’e bir kez daha girdi. VakıfBank, 2021'de de dünya şampiyonu olarak rekorunu geliştirdi. Giovanni Guidetti’li sarı siyahlılar son olarak CEV Şampiyonlar Ligi’nde 6 kez şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunu en çok kazanan takım olarak bir rekora daha imza attı.