Vakıfbank'ın Rus güzeli itiraf etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda önemli bir ismi kadrosuna dahil etti.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında genç Rus smaçör Marina Markova ile anlaştığını açıklayan Vakıfbank'ta gözler diğer isimlere çevrildi.

Rus güzel Markova, voleybola başlama hikayesini paylaşırken ilk kez bir itirafta bulundu.

Voleyboldan önce baleye bağladığını belirten Vakıfbanklı oyuncu kariyer yolculuğu şöyle özetledi:

Voleybola 8 yaşımdayken başladım. Küçükken her zaman hareketli bir çocuktum. Altı yaşındayken bir yıl boyunca bale eğitimi aldım. Daha sonra taşındığımız için aynı bale stüdyosuna devam edemedim.

Atletizmle de uğraştığını söyleyen Markova, "Bir defasında okulumu atletizm yarışmasında temsil ettim. Koşuyor ve zıplıyordum. Orada bir antrenör beni fark etti ve yaşımı sordu. Annem oradaydı ve antrenör, voleybol veya basketbol oynamam için bizi spor kulübüne davet etti. Sonunda voleybolu seçtik ve bu karardan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.