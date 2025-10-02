VakıfBank'ın sakat yıldızlarından haber var

Sultanlar Ligi’nin güçlü ekibi VakıfBank, sakatlık yaşayan Tijana Boskovic ve Sıla Çalışkan hakkında resmi açıklama yaptı. Kulüp, her iki oyuncunun da tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu.

SILA ÇALIŞKAN İÇİN 3 HAFTA TEDAVİ SÜRECİ

VakıfBank’ın paylaşımında, geçtiğimiz hafta İtalya’da oynanan hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı geçiren Sıla Çalışkan’ın 3 haftalık bir tedavi sürecine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Tedaviye olumlu yanıt veren Sıla’nın henüz takımla top antrenmanlarına katılmadığı, durumunun ise önümüzdeki hafta yapılacak kontrollerle netleşeceği belirtildi.

BOSKOVIC TAKIMLA ANTRENMANLARA DÖNÜYOR

Açıklamada ayrıca, Dünya Şampiyonası’nda sağ ayak bileğinden sakatlanan Tijana Boskovic’in tedavi sürecinde önemli aşama kaydettiği ifade edildi.

Sırp yıldızın, takımla birlikte top antrenmanlarının bir bölümüne katılacak seviyeye geldiği, ancak maçlara dönüşü için önümüzdeki hafta yapılacak kontrollerin bekleneceği kaydedildi.

KULÜPTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

VakıfBank açıklamasında, “Sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.