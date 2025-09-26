VakıfBank'ta büyük şanssızlık

VakıfBank, pasör Sıla Çalışkan'ın 25 Eylül'de oynadığı hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşadığını duyurdu. Sporcunun durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

VakıfBank Spor Kulübü, pasör Sıla Çalışkan'ın dün oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, 'Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

