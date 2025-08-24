Vakıflar Bölge Müdürü Yıldız, Söğüt'te incelemelerde bulundu!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bu yıl 744.’sü düzenlenecek olan Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Söğüt’te törenlerin düzenleneceği Ertuğrulgazi Külliyesinde ve Tören Alanında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Yıldız’a incelemeleri sırasında Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan eşlik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan Vakıflar Bölge Müdürü Yıldız’ın ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Vakıflar Bölge Müdürümüz Sayın Dr. Haluk Yıldız ve Söğüt Kaymakamımız Sayın Murat YAYABAŞI beyler ile birlikte "744. Ertuğrul Gazi’yi Anma Söğüt Yörük Şenlikleri" öncesinde, Ertuğrul Gazi Külliyesi ve Tören Alanında incelemelerde bulunduk.” dedi.