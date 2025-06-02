Vakıflar Müdürlüğü 624 çocuğun yüzünü güldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vakıflar Müdürlüğü 624 çocuğun yüzünü güldürdü

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilen mazbut vakıfların hayır şartlarını yaşatmaya devam ediyor. Vakıflar Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 624 çocuğunbayram sevincine ortak oldu.

Mazbut vakıfların vakfiye şartları doğrultusunda her yıl düzenli olarak sürdürülen sosyal destek programı, bu yıl da İzmir ve Manisa'daki çocuklar için umut kaynağı oldu. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma ile yüzlerce çocuk, bayram sabahına yeni giysilerle, sevinçle uyanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geçmişten günümüze uzanan hayır anlayışını bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturan yaklaşımı doğrultusunda, çocukların bayram sevincini artırmak amacıyla yürütülen yardım çalışması, toplumda dayanışma ve merhamet duygularını da pekiştirdi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Vakıf kültürü sadece tarihi yapıları korumakla sınırlı değil; aynı zamanda insanı yaşatma, ihtiyaç sahibine ulaşma anlayışıdır. Vakıf senetlerinde geçen bu tür hayır şartlarını günümüzde de uygulamak, hem vakıf ruhunu canlı tutmak hem de toplumsal faydayı sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ailelerden ve çocuklardan gelen teşekkür mesajlarıyla moral bulan ekip, bu tür sosyal yardımlara gelecekte de aynı duyarlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Vakıflar Müdürlüğü 624 çocuğun yüzünü güldürdü

Vakıflar Müdürlüğü 624 çocuğun yüzünü güldürdü

Vakıflar Müdürlüğü 624 çocuğun yüzünü güldürdü

Vakıflar Müdürlüğü 624 çocuğun yüzünü güldürdü

Vakıflar Müdürlüğü 624 çocuğun yüzünü güldürdü

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