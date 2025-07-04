Vale lüks aracını perte çıkartmıştı! Tek kuruş ödetmeyecek

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Vale lüks aracını perte çıkartmıştı! Tek kuruş ödetmeyecek

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un Etiler'de gittiği lüks restoranda talihsiz bir kaza yaşadığı ortaya çıkmıştı. Vale ünlü oyuncunun lüks aracını duvara çarpmış perte çıkarmıştı. Çelikkol'un valeye tek kuruş ödetmeyeceği ortaya çıktı.

Hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile gittiği restoranda vale aracını duvara çarpmıştı. Ünlü oyuncunun valeye olan tavrı ise alkış toplamıştı.

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Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk gibi yapımlarda rol alan İbrahim Çelikkol’un geçtiğimiz ay Etiler'de bulunan lüks bir restorana gittiği ve talihsiz bir kaza yaşadığı öğrenilmişti.

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“ÜCRET TALEP EDİLİRSE BEN ÖDEYECEĞİM”

Çelikkol'un lüks aracını valenin duvara çarpması sonucu otomobilin perte çıktığı öğrenilmişti.

Ünlü oyuncunun, valeden hiçbir ücret alınmaması için talimat verdiği de ortaya çıktı. Çelikkol valeye, “Merak etme ücret talep edilirse ben ödeyeceğim” dediği de öğrenildi.

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NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte Etiler'de bulunan lüks bir restorana giden ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol talihsiz bir kaza yaşamıştı. Vale, Çelikkol'un milyonluk aracını duvara çarptığı ortaya çıkmıştı.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Arabadaki hasarı görünce sakinliğini koruyan Çelikkol'un valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dediği öğrenilmişti. Ünlü oyuncunun valeye karşı bu tavrı, sosyal medyada takdirle karşılanmıştı.

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