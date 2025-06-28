Vale İbrahim Çelikkol'un milyonluk aracını perte çıkardı! Ünlü oyuncunun tavrı takdir topladı

Oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol milyonluk aracıyla gittiği lüks restoranda talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü ismin aracını vale duvara çarptı.

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk, Gaddar gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

TALİHSİZ BİR OLAY BAŞINA GELDİ

Sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte Etiler'de bulunan lüks bir restorana giden ünlü oyuncu talihsiz bir kaza yaşadı. Vale, Çelikkol'un milyonluk aracını duvara çarptı.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Arabadaki hasarı görünce sakinliğini koruyan Çelikkol'un valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dediği öğrenildi. Vale de, "İyiyim" diyerek oyuncuyu rahatlattı.

Kaza sonrası Çelikkol mekandan taksiyle ayrılırken, aracını ise servis ekibi teslim aldı. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un valeye gösterdiği hoşgörülü yaklaşım, sosyal medyada takdirle karşılandı.