Valencia Brezilya'da ortalığı karıştırdı. Teknik heyetle tartıştı

Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan ve Brezilya'da coşkuyla karşılanan Enner Valencia, umduğunu bulamadı. İlk 4 maçında sadece 1 kez golle tanışan Ekvadorlu, bu sefer de bir başka skandalla eleştirilerin odağı oldu.