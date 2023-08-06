Valencia Brezilya'da ortalığı karıştırdı. Teknik heyetle tartıştı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Fenerbahçe'den ayrılmaya aylar önce karar verem Enner Valencia, Brezilya'da iyi bir başlangıç yapamadı.
Ekvadorlu oyuncu şimdiye kadar oynadığı 4 maçta sadece 1 gol atabilirken dün akşam büyük bir skandalın parçası oldu.
İlk önce takım arkadaşları ile anlaşmazlığa düşen Valencia, takımın teknik koordinatörü Magrao ile birbirine girdi.
Bu tartışma kısa süre sonra fiziki müdahaleye döndü ve Valencia, Magrao'yu itti.
Olay hem Güney Amerika'da hem de sosyal medyada gündem oldu.