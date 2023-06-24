Valencia Colorado'da taşları yerinden oynattı

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe'den ayrılıp Internacional'e 3 yıllık sözleşmeye imza atan Enner Valencia'nın takıma katılması ülkede büyük bir ses getirmişti.

Portekiz basınında yer alan habere göre Valencia'nın takıma katılması sonrası, bir başka forvet oyuncusu Alexandre Alemão'nun süresinde azalma olacağı için, transfer olması veya takas edilmesi gerektiği kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen 33 yaşındaki forvet, sarı lacivertli formayla 116 maça çıkarken 59 gol attı, 17 asist yaptı.