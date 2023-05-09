Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor. Görüşmelerde sona gelindi

Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Enner Valencia'nın, gelecek sezon Brezilya ligi takımlarından Internacional'de forma giymesi bekleniyor.

Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor. Görüşmelerde sona gelindi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tarihi bir sezon geçiren Enner Valencia, Sarı-lacivertli camiaya veda etmeye hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre Valencia ile Internacional arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Ekvadorlu golcünün yeni sezonda Brezilya ekibinde forma giymesi bekleniyor.

37 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ
Enner Valencia'nın Internacional ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialar devre arasından itibaren konuşuluyordu. Brezilya basınında çıkan haberlerde Enner Valencia'nın Internacional ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 2,5 milyon dolar kazanacağı belirtilmişti. Sarı Lacivertli forma ile bu sezon 43 maça çıkan 33 yaşındaki Valencia, 31 gol atıp 6 da asist yaptı.

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