Valencia için flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçeli golcü Valencia'nın geleceği netleşiyor.

Ekvadorlu oyuncunun menajeri Chalo Vargas, Valencia'nın geleceği için Cuma günü karar vereceklerini açıkladı.

Vargas'ın açıklamaları şu şekilde;

"Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık"

"Dubai ve Suudi Arabistan'daki seçenekleri geri planda bırakıyoruz. Bugün Enner Valencia için en önemli şey futbol. Enner 33 yaşında ve yaşına rağmen kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Milli Takım'da oynamaya devam etmek istiyor ve alınacak karar daha çok bununla ilgili olacak. Ekonomik durumu bir kenara bırakmayacağız ama onu Milli Takım'a yakın tutacak sportif yönüne öncelik vereceğiz"

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 44 maça çıkan Enner Valencia, 32 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.