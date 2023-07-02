Valencia'nın Brezilya'ya gitme sebebi belli oldu. O isimlerle görüşüp kararını vermiş

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'den sezon sonu ayrıldıktan sonra Enner Valencia, Brezilya Ligi takımlarından Internacional'e katıldı.

Brezilya ekibine gelmeden önce William Arao, Joao Pedro ve teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğünü belirten Valencia, Internacional'e sıcak baktığını belirtti.

Valencia "Inter ve Brezilya futbolu hakkında çok şey sordum. William Arao, João Pedro ve Jorge Jesus ile konuştum. Buraya gelmemle ilgili çok güzel şeyler söylendi. Takvimdeki çılgın maç sırasına atıfta bulunan pek çok oyun olduğunu biliyorum. Farklı bir deneyim olacak. Ancak buna alışmanız ve ardından keyfini çıkarmanız gerekiyor” dedi.

Geçen sezon Valencia, Fenerbahçe'de 33 gol ile gol kralı olarak sezonu tamamlamıştı.