Valencia'nın transferi kulübün taraftarını arttırdı

Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia, Brezilya'ya büyük ses getirmişti.
33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncunun takıma transfer olması sonrası, Internacional kulübünün taraftar sayısında artış yaşandı.
31 Mayıs'ta kulübün taraftar sayısı 106 bin 668 iken, bir ay sonra ise 107 bin 339'a yükseldi.
TARAFTAR BÜYÜK BİR HEYECANLA VALENCIA'YI BEKLİYOR
Internacional taraftarı, Enner Valencia'nın sahaya çıkmasını bekliyor.
Valencia, 9 Temmuz Pazar günü Maracana Stadyumu'nda oynanacak Fluminense maçında teknik direktörün şans vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.