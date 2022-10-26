Valerien Ismael gidince sevinçten havalara uçan taraftar lokma dağıttı

Valerien Ismael ile yapılan görüşme sonrası Fransız teknik adam fesih belgesini imzaladı.

Beşiktaş’ın yıllık ücreti 1.2 milyon Euro olan Ismael’e 450 bin Euro fesih tazminatı ödeyeceği ifade edildi.

Siyah - Beyazlıların yeni teknik direktörü ise Şenol Güneş oldu.

HAYRINA LOKMA DAĞITTILAR

Ismael'in takımdan gönderilmesi sonrasında ise Beşiktaş taraftarı harekete geçti.

Bir grup Siyah - Beyazlı taraftarın "Güle güle Valerien" pankartı astıkları lokma arabasından sokaktan geçenlere lokma dağıttıkları görüldü.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.