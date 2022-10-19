İstifası istenen Valerien Ismael'den flaş karar

Beşiktaşlı taraftarların istifasını istediği teknik direktör Valerien Ismael, Hatayspor'la oynayacakları maçla ilgili olarak flaş kararlar aldı.

Fransız hoca takımdaki önemli eksiklere rağmen sahaya ofansif onbir sürecek ve adeta son kumarını oynayacak.

Taraftarların tepkisini alınacak bir galibiyetin bitireceğini hesaplayan Ismael, sakatlanan Weghorst ve Ghezzal'ın yerine golcü isimleri koyacak. Ismael, bu sezon doğru dürüst şans bulamayan Cenk Tosun'u ilk onbire koyarken, yanına da Muleka'yı görevlendirecek.

NKoudou'yu da ilk onbirde görevlendirecek olan Ismael, taraftarların tepki gösterdiği Dele Alli'yi ise kulübeye çekmeyi düşünüyor. Ismael, Gedson'u takıma alacak, Salih'i ise ofansif orta saha olarak sahaya çıkaracak.

Hatayspor maçında da puan kaybı yaşanması halinde durumunun kritik hale geleceğini düşünen Ismael'in futbolcularla yaptığı toplantılarda mutlaka galibiyet istediğini tekrarladığı belirtildi.