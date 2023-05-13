Valerien Ismael yeni takımındaki ilk transferini Beşiktaş'tan yapacak. İşte istediği o isim

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Valerien Ismael, eski öğrencisi Redmond'ı yeni takımına kazandırmak istiyor.

Valerien Ismael yeni takımındaki ilk transferini Beşiktaş'tan yapacak. İşte istediği o isim

İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un başına geçen Valerien Ismael, yeni sezon çalışmaları için kolları sıvadı.

Takıma takviye yapmak isteyen Ismael, ilk transferini Beşiktaş'tan yapabilir.

Sporx'te yer alan habere göre Ismael, Beşiktaş'tan eski öğrencisi Redmond'ı transfer etmek istiyor.

Redmond'ı Beşiktaş'a aldıran Ismael, oynatmak istediği sistemde İngiliz yıldızı düşündüğü ve futbolcunun durumunu yakın takip ettiği iddia edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun eşinin İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

PERFORMANSI
Redmond, bu sezon 27 maça çıkarken 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
29 yaşındaki oyuncu son kararı Beşiktaş ile görüştükten sonra verecek.

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