Valerien Ismael suçluları buldu: Topu bakın kime attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor yenilgisinden sonra açıklamalarda bulundu. Ismail, topu isim vermeden futbolculara attı.
Ismael şunları söyledi:
- Bu sonuç kabul edilemez. Özellikle maça bu şekilde başladıktan sonra.
- İkinci yarıdaki performansımız da beklediğimiz gibi olmadı.
- Sorumluluk alıyorum. Ama bazı oyuncularımız da sorumluluk almalı.
Durumu analiz edeceğiz. Şok edici bir durum. Beklemediğim bir şeydi bu.
- Yeterince agresif değildik. Futbolcuların Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini bilmeleri gerekiyor.
- Muleka'nın alınması tamamen performansla ilgili bir durum. Genel beklentimiz bazı futbolcular özelinde beklendiği gibi değil.
- Ben kendi sorumluğumu alıyorum. Ama bazı futbolcuların da alması gerekiyor. Saha içinde sorumluluk almaları gerekiyor.
- Bu maçı dönüşte oturup izleyeceğiz. Analiz edeceğiz.
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