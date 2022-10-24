24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Valerien Ismael suçluları buldu: Topu bakın kime attı

Valerien Ismael suçluları buldu: Topu bakın kime attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor'a yenildikleri maçtan sonra konuştu

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:40
Takip Et

Valerien Ismael'den flaş açıklamalar

Valerien Ismael suçluları buldu: Topu bakın kime attı
+
Aa
-

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor yenilgisinden sonra açıklamalarda bulundu. Ismail, topu isim vermeden futbolculara attı.

Ismael şunları söyledi:

- Bu sonuç kabul edilemez. Özellikle maça bu şekilde başladıktan sonra.

- İkinci yarıdaki performansımız da beklediğimiz gibi olmadı.

- Sorumluluk alıyorum. Ama bazı oyuncularımız da sorumluluk almalı.

 Durumu analiz edeceğiz. Şok edici bir durum. Beklemediğim bir şeydi bu.

- Yeterince agresif değildik. Futbolcuların Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini bilmeleri gerekiyor.

- Muleka'nın alınması tamamen performansla ilgili bir durum. Genel beklentimiz bazı futbolcular özelinde beklendiği gibi değil.

- Ben kendi sorumluğumu alıyorum. Ama bazı futbolcuların da alması gerekiyor. Saha içinde sorumluluk almaları gerekiyor.

- Bu maçı dönüşte oturup izleyeceğiz. Analiz edeceğiz. 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
1
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
4
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
5
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿ABD'de Floyd'un ölümüne yardımdan yargılanan polislerden biri daha suçunu kabul etti
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istiyor
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿ABD’de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
﻿Hakkari'de iki bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.