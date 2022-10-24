Valerien Ismael suçluları buldu: Topu bakın kime attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor yenilgisinden sonra açıklamalarda bulundu. Ismail, topu isim vermeden futbolculara attı.

Ismael şunları söyledi:

- Bu sonuç kabul edilemez. Özellikle maça bu şekilde başladıktan sonra.

- İkinci yarıdaki performansımız da beklediğimiz gibi olmadı.

- Sorumluluk alıyorum. Ama bazı oyuncularımız da sorumluluk almalı.

Durumu analiz edeceğiz. Şok edici bir durum. Beklemediğim bir şeydi bu.

- Yeterince agresif değildik. Futbolcuların Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini bilmeleri gerekiyor.

- Muleka'nın alınması tamamen performansla ilgili bir durum. Genel beklentimiz bazı futbolcular özelinde beklendiği gibi değil.

- Ben kendi sorumluğumu alıyorum. Ama bazı futbolcuların da alması gerekiyor. Saha içinde sorumluluk almaları gerekiyor.

- Bu maçı dönüşte oturup izleyeceğiz. Analiz edeceğiz.