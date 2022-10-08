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Valerien Ismael suçluyu buldu

Valerien Ismael, 1-0 kazanılan Giresunspor maçı sonrası konuştu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:48
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Valerien Ismael'den Giresunspor maçı sonrası flaş açıklamalar

Valerien Ismael suçluyu buldu
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in açıklamaları;

''Zor bir maçtı, rakipten dolayı değildi, zeminden dolayıydı. Daha fazla kazanmamız gerekiyordu, 4-0 olması gerekiyordu. Saiss, Emrecan sakatlandı, Emrecan'ın sakatlanması bizi zora soktu. Sakat sakat oynadı. Elinden geleni yaptı. Son dakikalarda çok zorlandık. Gol yedik ama ofsayttı. Tekrar ediyorum rakipten dolayı zorlanmadık, sahadan ve sakatlıklardan zorlandık.''

''Kulübemiz bugün daha zengindi, oyuncularımız geri döndü. Stoperlerimizin sakatlanması, başka bir oyuncuya şans doğurdu ama yeterince rotasyon kalitemiz var. Stoper rotasyonunda bu zenginlikten bahsedebiliriz.''

 

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