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Flaş... Flaş... Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı

Hatayspor mağlubiyeti ile Valerien Ismael'i takımdan gönderen Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 21:49
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Valerien Ismael'i gönderen Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'le her konuda anlaştı. Güneş 2. kez Beşiktaş'ın başına geçecek

Flaş... Flaş... Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı
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Siyah-beyazlı ekip, daha önce büyük başarılar yaşadığı Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

Beşiktaşlı yöneticilerin bir otelde 2 saat yaptıkları toplantı sonrasında Şenol Güneş'in ismi netlik kazandı.

Siyah - Beyazlılar deneyimli teknik adamla 1.5 milyon Euro'dan 1.5 yıllık kontrat imzalayacak.

Yönetimin oteldeki toplantısı sırasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i aradığı öğrenildi.

Böylece Siyah-Beyazlıların Şenol Güneş'le anlaşma sağladığı vurgulandı.

Deneyimli teknik adam yarın kulübe gelecek.

Siyah - Beyazlı yöneticiler kulüpte önce Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklayacak.

Daha sonra da Beşiktaş kulübü Şenol Güneş'le sözleşme imzalayacak.

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demir kaya
26.10.2022 23:08
başkan şenol hocaya sahip cık dünyada başkası yok  
 
Ati
26.10.2022 22:39
Desene yine derbi kazanmak hayal  
 
Futboldan soğudum.
26.10.2022 22:22
Bu ülke futbolundan bir halt olmaz. Belli kişiler gidiyor geliyor kovuluyor bir süre sonra kurtarıcı olarak geliyor. Hepsi aynı.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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