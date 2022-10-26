Flaş... Flaş... Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı

Siyah-beyazlı ekip, daha önce büyük başarılar yaşadığı Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
Beşiktaşlı yöneticilerin bir otelde 2 saat yaptıkları toplantı sonrasında Şenol Güneş'in ismi netlik kazandı.
Siyah - Beyazlılar deneyimli teknik adamla 1.5 milyon Euro'dan 1.5 yıllık kontrat imzalayacak.
Yönetimin oteldeki toplantısı sırasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i aradığı öğrenildi.
Böylece Siyah-Beyazlıların Şenol Güneş'le anlaşma sağladığı vurgulandı.
Deneyimli teknik adam yarın kulübe gelecek.
Siyah - Beyazlı yöneticiler kulüpte önce Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklayacak.
Daha sonra da Beşiktaş kulübü Şenol Güneş'le sözleşme imzalayacak.
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