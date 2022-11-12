﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor

Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Valerien Ismael'i isteyen bir takım ortaya çıktı.
Fransız teknik adamın İngiltere'nin Lutown Town takımının gündeminde olduğu ileri sürüldü.
İngiltere Championship'te 9. sırada yer alan Lutown Town Kulübü'nün Ismael'le görüşmeye hazırlandığı iddia edildi.
Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkmış, ardından görevine son verilerek yerine Şenol Güneş getirilmişti.
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