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Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor

Beşiktaş'taki görevine son verilen teknik direktör Valerien Ismael için flaş bir iddia ortaya atıldı

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 15:36
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Valerien Ismael'i isteyen takım çıktı

Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
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Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Valerien Ismael'i isteyen bir takım ortaya çıktı.

Fransız teknik adamın İngiltere'nin Lutown Town takımının gündeminde olduğu ileri sürüldü.

İngiltere Championship'te 9. sırada yer alan Lutown Town Kulübü'nün Ismael'le görüşmeye hazırlandığı iddia edildi.

Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkmış, ardından görevine son verilerek yerine Şenol Güneş getirilmişti.

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