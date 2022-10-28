28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:44
Takip Et

Valerien'den sonra takımın başına geçen Şenol Güneş Beşiktaş'ta yeniden sahada

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
+
Aa
-

Beşiktaş, Süper Lig’de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetimindeki ilk antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını, 29 Ekim saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.


 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
6
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
7
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿İbrahim Kalın, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Bağdat Caddesi yarın trafiğe kapatılacak
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
﻿Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.