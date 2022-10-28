﻿Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya indi

Beşiktaş, Süper Lig’de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetimindeki ilk antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını, 29 Ekim saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.



