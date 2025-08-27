Vali Abdullah Köklü'den anlamlı buluşma: Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

​Gecede şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Köklü, yaptığı konuşmada onlarla bir arada olmaktan duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getirdi.

Vali Köklü, "Türk milleti, vatan için fedakarlık yapan evlatlarını, şehitlerini ve gazilerini asla unutmaz. Onları her zaman kalbinde bir iman gibi taşır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyoruz. İyi ki varsınız, bu vatan size minnettar" diyerek duygularını ifade etti.

​Yemek programı, 48. Piyade Eğitim Alay Komutanı Sebahattin Altınordu, Belediye Başkan Yardımcıları Haydar Alpat ve İbrahim Hayri Korkmaz'ın yanı sıra protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.