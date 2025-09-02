Vali Akkoyun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İHA
Vali Akkoyun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akkoyun'a incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Tanış ve ilgili birim görevlileri eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akkoyun, şehir içi ulaşımda konforun artırılması amacıyla yapılan asfalt yenileme çalışmalarının hızla tamamlanması talimatını verdi. 10 ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vali Akkoyun, yaz dönemi süresince 400 kilometreyi aşan yol çalışması yaptıklarını, mevsim şartları el verdiği sürece çalışmaların süreceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların, hem trafik akışını rahatlatması hem de vatandaşların günlük yaşamına kolaylık sağlaması hedefleniyor.

aw529858-01.jpg

aw529858-02.jpg

