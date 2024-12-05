Vali Aydoğdu gençlik buluşmalarının konuğu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vali Aydoğdu gençlik buluşmalarının konuğu oldu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde her gün düzenlenen gençlik buluşmalarının konuğu oldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde her gün düzenlenen gençlik buluşmalarının konuğu oldu.

Lise öğrencileriyle bir araya gelen Vali Aydoğdu; geleceğin gençlerin elinde olduğuna vurgu yaparak gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı örf ve adetlerine sahip çıkan başarılı ve üretken bireyler olmalarını istedi.

Programa Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve öğrenciler katıldı.

Vali Aydoğdu gençlik buluşmalarının konuğu oldu

Vali Aydoğdu gençlik buluşmalarının konuğu oldu

Vali Aydoğdu gençlik buluşmalarının konuğu oldu

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