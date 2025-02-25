Vali Çakır öğrencilerle bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vali Çakır öğrencilerle bir araya geldi

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde bulunan Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere üniversite sınavları öncesinde moral ve motivasyon veren Vali Çakır, geleceğe dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Çakır, onların üniversite hedeflerini dinledi. Öğrencilerin tercih etmek istedikleri bölümler hakkında bilgi alan Vali Çakır, başarıya ulaşmaları için çok çalışmalarını tavsiye etti. Öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktaran Vali Çakır, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Önünüzde birkaç ay gibi önemli bir süreç var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek, arzuladığınız bölümleri kazanacağınıza inanıyorum. Azim ve disiplinle çalışarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler için büyük bir moral kaynağı olan bu anlamlı ziyaret, yapılan toplantı ile sona erdi. Öğrenciler, Vali Çakır'a teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çakır öğrencilerle bir araya geldi

Vali Çakır öğrencilerle bir araya geldi

Vali Çakır öğrencilerle bir araya geldi

Vali Çakır öğrencilerle bir araya geldi

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