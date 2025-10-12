Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İnşirah Sahaf ve Kitabevi sahibi Nizamettin Korucu’yu ziyaret etti.

Kıymetli sohbetlerin, çay ve kitap kokusuyla buluştuğu bu özel ziyarette, kültür ve edebiyat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.



1995 yılından bu yana pek çok eski/yeni kıymetli eseri şehrin kitapseverleriyle buluşturan Korucu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Vali Çiftçi’ye ziyaretleri esnasında; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca eşlik etti.